Скрывшего прогул Мары Багдасарян кадровика задержали, а потом отпустили

Москва, , 09:39 — REGNUM Задержание специалиста по кадрам ГБУ «Жилищник района Сокол», подозреваемой в подделке данных Мары Багдасарян в табеле учета рабочего времени, окончилось тем, что женщину отпустили, передает 14 июля телеканал НТВ.

Отмечается, что речь идет о табеле учета рабочего времени, в котором фиксировались часы, отработанные скандально известной москвичкой Багдасарян, привлекавшуюся к исправительными работам за многочисленные нарушения правил дорожного движения.

Табель изъят как вещественное доказательства по уголовному делу о подделке документов.

Напомним, судом рассмотрены 72 административных дела о правонарушениях со стороны москвички. В ходе судебных заседаний Багдасарян была приговорены к штрафам, административным арестам и 595 часам обязательных работ. Это произошло в конце 2016 года.

Кроме того, в марте 2017 года Багдасарян признана судом виновной в подделке больничного листа. Суд приговорил москвичку к году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. В июне она была задержана за прогул общественных работ и арестована на шесть суток.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля Багдасарян пожертвовав несколькими днями обязательных работ, навестила друзей в Махачкале.

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