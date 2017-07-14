К лечению правозащитника Лю Сяобо привлекались врачи из США и Германии

Пекин, , 09:17 — REGNUM Врач китайского правозащитника Лю Сяобо, который лечил его после выхода их тюрьмы, заявил, что в госпитале он получал самое лучшее лечение, сообщает агентство «Синьхуа».

По словам врача 1-го госпиталя при Китайском медицинском университете города Шэньян (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) Лю Юньпэня, в лечении правозащитника принимал участие консилиум из немецкий и американских специалистов.

Ранее МИД Китая призвал не использовать факт кончины известного китайского правозащитника Лю Сяобо для вмешательства во внутренние дела страны и избегать «безответственных заявлений».

Напомним, 13 июля на 62-м году жизни скончался освобожденный для лечения рака печени правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо. Он провел в тюрьме восемь лет.

Диагноз «рак печени в терминальной стадии» ему поставили в тюремной больнице в мае 2017 года, после чего адвокат подал прошение о лечении за пределами пенитенциарного учреждения. Прошение было удовлетворено, и 26 июня Лю Сяобо вышел из тюрьмы.

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