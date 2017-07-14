Нападение в Иерусалиме: Три преступника ликвидированы

Тель-Авив, 14 июля 2017, 09:21 — REGNUM Три преступника открыли огонь недалеко от священного для иудеев и мусульман места в Иерусалиме в Израиле, сообщает 14 июля Reuters.Прежде, чем нападавшие были ликвидированы, они ранили трех человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.
Как сообщают СМИ, стрельба произошла недалеко от Храмовой горы, священного места для мусульман и евреев.
В отделении полиции заявили, что трое нападавших были уничтожены, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Подробности инцидента не сообщаются. Также неизвестны мотивы и личности преступников.
Напомним, за последние месяцы уровень насилия в Израиле и соседних территориях вырос. Нападения на представителей правопорядка случаются регулярно, что вызвано неразрешенным конфликтом между арабами и евреями, в частности по вопросу строительства поселений на западном берегу реки Иордан.
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