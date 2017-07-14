Зубры нашлись! Глава Минприроды рассказал, сколько их будет в 2020 году

Москва, , 08:37 — REGNUM Зубры, сбежавшие из Приокско-Террасного заповедника (Московская область), нашлись, сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в Facebook.

«Зубры нашлись! Искренне благодарю всех, кто отнёсся неравнодушно к неприятной для нас ситуации, потому что звери могли реально пострадать на дороге», — написал он.

Как утверждает министр, с животными сейчас все хорошо, в том числе и с теми, что находятся в лесах Московской области.

По словам Донского, популяция зубров растет. Сейчас она находится на уровне 500 особей.

«Такими темпами к 2020 году зубры будут свободно гулять по подмосковным лесам, никого не удивляя», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля стало известно, что из Приокско-Террасного заповедника сбежали 12 зубров. Это произошло потому что 10 июля в заповеднике ураган повалил несколько деревьев. В заборе образовался лаз, через который и вышли животные.

Читайте ранее в этом сюжете: Из заповедника в Подмосковье сбежали зубры