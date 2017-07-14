Халатностью врачей, забывших зажим в теле астраханки, занялось следствие

Астрахань, , 08:36 — REGNUM Жительница Астрахани целый год после операции жила с инородным предметом в теле. О том, что после хирургического вмешательства внутри у 62-летней пенсионерки врачи забыли медицинский зажим, женщина узнала буквально на днях. Астраханка случайно упала и, почувствовав боль в брюшной полости, обратилась в больницу, где ей сделали рентген. Он то и выявил наличие инородного предмета.

В настоящее время инцидентом занялось следствие. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правления СКР, организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего. Вполне вероятно, что на этом дело не закончится и виновные попадут под уголовное преследование.

«В частности, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность)», — добавили в СКР.

Сообщается, что операцию пациентке проводили в одной из областных больниц. Некоторых астраханцев этот инцидент вовсе не удивил.

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«Не удивилась. Маме оставили салфетку после аппендицита, её уже нет в живых, а женщине повезло! Дай Бог здоровья», — поделилась участник группы в соцсети «Я люблю Астрахань».

В настоящее время женщина, у которой обнаружился в теле медицинский зажим, экстренно госпитализирована. Её обследуют врачи и решают, что делать.

Как сообщало ИА REGNUM, от халатности врачей пострадала и жительница Калмыкии. О том, что в ее теле медики после операции забыли ватный тампон, она узнала только восемь лет спустя после хирургического вмешательства. Всё это время женщина страдала от страшных болей в брюшной полости, а поставить ей точный диагноз врачи в течение нескольких лет не могли и лечили пациентку от разных недугов. В настоящее время следствие уже возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

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