В Нацполиции Украины создадут новые подразделения на европейский манер

Киев, , 08:36 — REGNUM Новые подразделения тактической полиции создадут на Украине, заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, сообщает 13 июля «Цензор.НЕТ».

По его словам, новое подразделение будет работать во время мероприятий и «общаться с людьми», а не «стоять с резиновыми палками, отгородившись щитами». В служебные обязанности сотрудников тактической полиции также войдет охрана общественного порядка.

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Князев отметил, что тактические подразделения уже существуют в Европе. На Украине новое подразделение пока есть только в Киеве, но в дальнейшем их создадут и в других городах страны.

«Сейчас мы создаем тактическую полицию — это специально обученные правоохранители, одна из основных задач для них — борьба с уличной преступностью», — сказал глава Нацполиции.

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Он также отметил американскую и европейскую поддержку Нацполиции при создании новых подразделений.

Напомним, ранее Нацполиция Украины получила от Японии 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, которые могут работать как от электричества, так и на бензине.

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