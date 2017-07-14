Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован

Оттава, , 08:26 — REGNUM Бывшему главе США Джимми Картеру потребовалась госпитализация из-за обезвоживания организма. 92-летний политик участвовал в благотворительном проекте в Канаде, передает телеканал Fox News.

Отмечается, что 39-й президент США активно участвует в деятельности международной благотворительной организации «Обитель человечества» (Habitat of Humanity). При участии Картера было реализовано 34 проекта организации, цель которых — возведение жилья для семей с низким достатком.

13 июля, находясь на благотворительной акции в городе Виннипеге (провинция Манитоба), Картер почувствовал себя плохо. Причиной стала сильная жара.

Политика доставили в ближайшую больницу в качестве меры предосторожности. Вместе с Картером находилась его супруга Розалин.

«Президент Картер сообщил нам, что теперь чувствует себя хорошо, он был доставлен в госпиталь для наблюдения», — сообщил представитель благотворительной организации.

Напомним, Джимми Картер был президентом США от Демократической партии в период с 1977 по 1981 год. В 2002 году ему была присуждена Нобелевская премия мира.