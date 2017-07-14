Пятница, 14 Июля 2017 года
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Работникам предприятия в Югре задолжали 23 млн рублей

Общество

Долг возник перед 280 сотрудниками. Задолженность существенно превышает ту, что накопилась перед рабочими завода в Нижнем Тагиле, оказавшегося в центре скандала после вмешательства президента России Владимира Путина

Игрим, Югра, 14 июля 2017, 07:59 — REGNUM  В Югре 280 работникам ОАО «Приобьтрубопроводстрой» задолжали 23 млн рублей заработной платы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Предприятие находится в Берёзовском районе ХМАО, в посёлке Игрим. Сейчас прокуратура проводит проверку.

Отметим, это не самая крупная задолженность данного предприятия. В августе 2016 года оно погасило долг в размере более 27 млн рублей.

Добавим, в Свердловской области 9 июля разгорелся скандал с предприятием в Нижнем Тагиле, рабочим которого были должны гораздо меньше — чуть более 13 млн рублей. Президент России Владимир Путин передал врио губернатора Евгению Куйвашеву обращение рабочих и потребовал разобраться с «борзотой». В результате с 10 июля большинство работников уже получили свои деньги.

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