Диетолога Пьера Дюкана обвиняют в мошенничестве

Нью-Йорк, США, , 07:56 — REGNUM Европейский фонд прямых инвестиций подал в суд на 76-летнего французского диетолога Пьера Дюкана, обвинив пожилого человека в мошенничестве при исполнении сделок. Об этом пишет газета The Guardian.

Дюкана обвиняют в том, что он якобы «мошенническим путем получил консалтинговые услуги и финансирование, без намерения выполнять условия контракта».

По данным представителей фонда, пожилой диетолог под предлогом финансирования рекламы своей диеты получил из фонда несколько сотен тысяч долларов.

Иск против Дюкана будет рассматриваться в суде Нью-Йорка.

Напомним, диетолог Пьер Дюкан известен своими книгами, в которых рассказывается про белковые диеты.