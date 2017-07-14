Диетолога Пьера Дюкана обвиняют в мошенничестве

Нью-Йорк, США, 14 июля 2017, 07:56 — REGNUM Европейский фонд прямых инвестиций подал в суд на 76-летнего французского диетолога Пьера Дюкана, обвинив пожилого человека в мошенничестве при исполнении сделок. Об этом пишет газета The Guardian.
Дюкана обвиняют в том, что он якобы «мошенническим путем получил консалтинговые услуги и финансирование, без намерения выполнять условия контракта».
По данным представителей фонда, пожилой диетолог под предлогом финансирования рекламы своей диеты получил из фонда несколько сотен тысяч долларов.
Иск против Дюкана будет рассматриваться в суде Нью-Йорка.
Напомним, диетолог Пьер Дюкан известен своими книгами, в которых рассказывается про белковые диеты.