В столице Камчатки объяснили укладку асфальта в лужи и грязь

Петропавловск-Камчатский, , 07:17 — REGNUM В столице Камчатки в интернете разгорелся скандал после публикации пользователями социальных сетей видеоролика, на котором запечатлена укладка асфальта в одном из микрорайонов города. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на кадрах видно, как дорожники укладывают асфальт прямо в лужи и грязь.

Как пишут в социальных сетях жители микрорайона, с асфальтовым покрытием возле их домов и на проезде рядом проблемы наблюдаются уже не в первый год.

«Сделали так, что вся вода скапливается и образуются огромные лужи… Сейчас ямы, которые заделывают асфальтом, бросая его в грязь. И так уже несколько лет», — пишут люди.

Пользователи социальных сетей возмутились работой подрядчиков. Дошло до этого, что глава Петропавловска все в тех же социальных сетях сообщил, что работа подрядчика приостановлена до разбирательства.

Однако, судя по сообщениям из мэрии, работы скоро возобновятся, так как чиновники ничего плохого в работе подрядчика не увидели. Более того, они уверяют, что это надежная дорожная компания.

«Две контрольные вырубки показали, что асфальт уложен на щебеночное основание толщиной в 7 см, толщина асфальтобетонного покрытия — 10 см. Мы убедились в том, что никакой земли и грязи здесь нет. Асфальт был положен до низкой точки специально для того, чтобы лужу спустить вправо, чтобы вода ушла с дороги. В последующем здесь будет произведена вырубка полотна, асфальт уложат картами для придания полотну уклона для отвода воды», — пояснили ИА REGNUM в мэрии.

Таким образом, никаких проблем в укладке асфальта в воду и грязь чиновники не увидели, но поблагодарили жителей за бдительность.

Основной ремонт дорог в столице Камчатки проводится всего пару месяцев летом. На это у подрядчиков мало времени с учетом климатических условий региона. На полуострове поздно наступает лето, и рано начинается осень. Поэтому дорожники стремятся успеть все сделать как можно быстрее.