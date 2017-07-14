Якутия: «Пора ремонтировать теплосети, но ничего не делается»

Якутск, , 06:43 — REGNUM Теплосети Якутска требуют ремонта, а именно — утепления, чтобы зимой в суровые якутские морозы коммунальщикам и горожанам не приходилось отапливать улицу. Однако никаких мер для того, чтобы предотвратить грядущие потери драгоценного тепла, на ряде теплосетей города до сих пор не предпринимаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

Неудовлетворительное состояние нескольких теплотрасс в Сайсарском округе города активисты констатировали ещё в январе 2017 года, и с тех пор ситуация не изменилась. На некоторых улицах теплоцентрали не утепляются в течение многих лет, и никаких мер не предпринимается.

«Получается, что потребители отапливают улицы, — говорит член регионального штаба ОНФ в Якутии Валерий Лютый. — Для жителей Крайнего Севера с нашим длительным отопительным сезоном — это миллионные расходы. Летом — самая пора заняться капитальным ремонтом теплосетей. Но как мы убедились, ничего не делается. А поговорка: готовь сани летом, а телегу зимой — проверена самой жизнью».

Обращение общественников с проблемой неутеплённых теплотрасс ни к чему не привело, теперь активисты ОНФ жалуются на эту проблему в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе мониторинга зимой активисты ОНФ Якутии выявили множество случаев, когда жителям многоквартирных домов в республике приходится платить за проблемы на теплотрассах, допущенные коммунальщиками. Кто-то отапливал улицу, потому что теплотрасса не утеплена, где-то текли трубы, а в одном из домов люди жили при температуре 12−14 градусов.

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