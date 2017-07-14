В Германии растет гомофобия

Берлин, , 05:58 — REGNUM В Германии заметно увеличилось число преступлений, связанных с гомофобией. Об этом свидетельствует число совершаемых преступлений, пишет 13 июля Die Tagesschau. Согласно официальной статистике, в 2006 году в Германии было зафиксировано 60 преступлений, связанных с гомофобией. Спустя ровно десять лет, в 2016 году, их насчитывалось 316.

Изменится ли ситуация после легализации однополых браков в ФРГ, покажет время, пишет издание.

Напомним, после дебатов о легализации однополых браков, длившихся на протяжении десяти лет, бундестаг принял закон, разрешающий представителям сексуальных меньшинств регистрировать свой союз на государственном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование состоялось 30 июня. Из 623 депутатов 393 проголосовали за принятие закона, 226 — против, 4 — воздержались.

Канцлер Германии Ангела Меркель была против принятия данного закона, потому что, согласно ее мнению, «брак — это законные отношения между мужчиной и женщиной».

Отмечается, что гражданские однополые браки официально разрешены в Германии с 2001 года, но ранее эти пары не имели права регистрировать свой брак на государственном уровне.