В Германии растет число преступления против детей

Берлин, , 05:27 — REGNUM Унижения, побои, сексуальное насилие — число преступлений против детей в Германии растет, об этом свидетельствуют официальные данные уголовной статистики, пишет 13 июля Die Tagesschau.

Особую опасность представляют социальные сети и различные интернет — платформы. Например, прокуратура в Гессене насчитала 87 тыс. зарегистрированных пользователей на сайте детского порно в интернете. Главный прокурор Андреас Майер называет данный факт «полным безумием».

Он подчеркивает, что это «аморально влияет на психологию людей, и чаще всего от этого страдают дети из неблагополучных семей».

Эксперт по борьбе с киберпреступностью Юлия Вайлер отмечает негативное влияние социальных сетей и смартфонов, благодаря которым чаще всего запугивают детей. Она считает, что правоохранительные органы должны быть более ответственны, если речь идет о правах ребенка и защите детей в целом.

В Германии за преступление против детей, в зависимости от его тяжести, дается от полгода до года лишения свободы. Однако Райнер Беккер, председатель Фонда детской помощи, призывает ужесточить наказание.

Он отмечает, что согласно официальной статистике и числу поданных жалоб, в Германии ежегодно от насилия и жестокого обращения страдают от 12 до 14 тыс. детей, но «темная цифра» доходит до миллиона.

Чаще всего это происходит потому, что преступники не боятся наказаний. Беккер отмечает, что 80% своего времени «защитники детей» в лице чиновников государственных ведомств проводят свое время за рабочим столом в офисе вместо того, чтобы разбираться с жалобой на местах.