Педагоги ДВФУ просят не лишать северное Приморье качественного образования

Владивосток, , 05:18 — REGNUM Руководство Дальневосточного федерального университета намерено сохранить филиал в Дальнегорске и не будет сокращать педагогический персонал учреждения в 2017—2018 годах вне зависимости от количества мест, на которые будет осуществляться набор. Такое заявление в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сделал директор департамента внешних коммуникаций ДВФУ Алексей Магаляс.

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«Дальневосточный федеральный университет нацелен сохранить филиал в Дальнегорске и готов поддерживать его деятельность. Подтверждением тому является решение администрации вуза оставить без изменения численность педагогического персонала на 2017 и 2018 учебный год, независимо от факта выделения контрольных цифр приёма и объёмов договорного набора», — прокомментировал Алексей Магаляс.

Руководитель пресс-службы университета добавил, что и.о. ректора Никита Анисимов поручил в короткие сроки разработать программу развития филиала в Дальнегорске.

Накануне, 13 июля, в приморском моногороде состоялась встреча коллектива дальнегорского филиала ДВФУ и губернатора Владимира Миклушевского. Педагоги сообщили, что утверждённое Минобрнауки РФ решение о выделении 24 бюджетных мест на специальность было отменено, и теперь они боятся, что филиал закроют.

«Приёмная комиссия работает уже три недели, а мы до сих пор не можем сказать ничего конкретного людям. Самым главным для нас является наличие бюджетных мест, чтобы жители Дальнегорска и соседних северных территорий Приморья имели возможность получать качественное образование», — отметили педагоги.

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Востребованность специалистов, которых готовят в дальнегорском филиале, подтвердили руководители градообразующих предприятий моногорода — Дальполиметалла и Дальнегорского горно-обогатительного комбината.

«Ни о каком закрытии филиала не может быть и речи», — подытожил глава региона, по словам которого, он готов обратиться за помощью к первому зампредседателя Правительства РФ Игорю Шувалову и полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

Письмо в адрес Минобрнауки РФ о выделении дополнительных контрольных цифр на программы среднего профессионального образования было направлено Миклушевским 1 июня 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в дальнегорском филиале ДВФУ обучаются 189 студентов, из которых 125 — на бюджетной основе.

Последние годы в Приморье также неоднократно поднимался вопрос о закрытии филиала ДВФУ в городе Артёме. В 2017 году руководство вуза сообщило, что вопрос будет подниматься не раньше 2019 года — нынешние студенты дипломы получат. Тем не менее, новых наборов больше не будет.