Скидка на рубль: контракт на реабилитацию озёр Казани

Казань, , 04:47 — REGNUM

На государственный контракт по реабилитации системы озёр Казани претендовали две местные компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Победителем стало ООО «Татмелиоводстрой», которое готово выполнить работы за 248,75 млн рублей, то есть на 1,25 млн рублей ниже начальной цены контракта. Второй участник ООО «СК «Созидание» готово было снизить цену только на один рубль от начальной заявленной заказчиком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из бюджета Татарии на оплату контракта планировалось потратить 250 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».

Выполнить работы победитель должен будет с даты заключения контракта по 31 декабря 2017 года. В задачи компании войдёт очистка и углубление системы озёр, капитальный ремонт дамб и водопроводного сооружения, а также устройство рассеивающего узла подачи воды.

Аукционная документация не содержит указаний на названия озёр и их количество.

Напомним, на сегодня в Казани в активной фазе находится реализация проекта реабилитации системы озёр Лебяжье. Эти работы выполняет ОАО «ТК «Татмелиорация». В рамках них проводится углубление и гидроизоляция дна Светлого и Большого озера. Таким способом планируется защитить водные объекты, где нарушился водный баланс, от пересыхания. С 15 июня проводилась укладка гидроизоляционного материала на Большом и вывоз грунта со дна обоих озёр, который завершили к 1 июля.

С середины сентября озёра будут заполнять водой и за 2−3 месяца Малое Лебяжье, Светлое и Большое наполнят полностью.

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