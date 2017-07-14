Власти Амурской области расскажут о своих успехах за 17,7 млн рублей

Благовещенск, , 04:22 — REGNUM Власти Амурской области объявили несколько десятков аукционов на освещение деятельности в средствах массовой информации — на телевидении и в общественно-политических газетах. На эти цели из региональной казны будет потрачено почти 17,7 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно официальной документации, размещённой на едином портале государственных закупок, на информационное сопровождение реализации госпрограмм Амурской области выделили свыше 6,6 млн рублей. На телевидении осветят, в том числе, внедрение «ЭРЫ-ГЛОНАСС», повышение эффективности деятельности чиновников, обеспечение граждан доступным жильём, охрану окружающей среды и так далее.

В 12 населённых пунктах Амурской области покажут телевизионную программу, содержание которой власти в техническом задании не раскрыли. На это потратят свыше 5,5 млн рублей.

Региональной правительство также разместило десятки аукционов на оказание услуг по размещению в общественно-политических газетах информационных материалов о социально-экономическом развитии Амурской области. Цена вопроса — ещё около 5,5 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году государственный долг Амурской области достиг предельных 98%, в 2016 году показатель снизился до 87% благодаря помощи из Москвы, предоставившей региону бюджетные кредиты на 11,3 млрд рублей. В 2017 году губернатор Александр Козлов пообещал опустить уровень госдолга до 76%, однако в конце июня регион попросил в долг 2,5 млрд рублей.

Эксперты Центра социальных инноваций «Чёрный куб» считают, что Амурская область не может переформатировать свой инвестиционный потенциал под экономическую конъюнктуру. За 2015−2017 годы в экономике региона отток зарубежного капитала составил $4 млн.