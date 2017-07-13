Владимир Путин посетил Рождество-Богородичный монастырь на Ладожском озере

Выборг, Ленинградская область, , 22:48 — REGNUM Посетив остров Коневец на Ладожском озере, Владимир Путин ознакомился с началом работ по восстановлению архитектурного комплекса расположенного на острове Рождество-Богородичного монастыря и встретился со служителями Выборгской епархии Русской православной церкви, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, президент России был ознакомлен с деятельностью созданного несколько лет назад центра по реабилитации наркоманов, принимающего как граждан РФ, так и иностранцев.

Отмечается, что сотрудники центра попросили Владимира Путина помочь им наладить взаимодействие с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Ранее центр работал в координации с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), однако 5 апреля 2016 года ФСКН была упразднена, а ее функции и полномочия были переданы одному из управлений МВД РФ.

Владимир Путин по телефону отдал необходимые распоряжения министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, подчеркнув большое значение реабилитации наркозависимых, борьбы с наркоманией, а также важность взаимодействия в этом вопросе между общественными организациями и министерством внутренних дел.

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