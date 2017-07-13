В ООН проходит II Политический форум по устойчивому развитию

Нью-Йорк, США, , 21:54 — REGNUM В штаб-квартире ООН с 10 по 14 июля проходит II Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой Экономического и Социального Совета Организации (ECOSOC UN).

В четвертый день представительного форума организаторы фестиваля молодёжи и студентов провели side-event. Аналогичное мероприятие уже проходило в Штаб-квартире в ходе Молодежного форума ECOSOC в январе этого года. На этот раз основной акцент был сделан на элементах дискуссионной и научно-образовательной программы ВФМС 2017, в разработку которых вовлечены Институты ООН.

Партнёром по реализации программы является МГИМО МИД России.

17 Целей устойчивого развития находят своё прямое отражение в рамках направления программы «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир».

В рамках ВФМС-2017 предложено реализовать специальный проект «Модель ООН». Это позволит участникам фестиваля погрузиться в атмосферу Организации Объединенных Наций, изучить механизмы её работы. По сути это будет представлять собой имитацию заседаний Генеральной Ассамблеи, участники также смогут обсудить актуальную повестку Организации в рамках серии тематических мероприятий.

Предполагается, что ещё одним спецпроектом станет тематический квест «Устойчивое развитие в интересах каждого». В рамках события участники подробнее узнают о целях устойчивого развития, сформируют своё видение относительно способов их достижения.

В программе ВФМС-2017 также запланирована панельная дискуссия «Роль ООН в современной международной политической реальности». В качестве спикеров темы выступят официальные лица и ключевые фигуры ООН и её основных институтов.

Напомним, что свои предложения в программу фестиваля направили ЮНЕСКО, Международный суд ООН, ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде), Управление ООН по наркотикам и преступности, ЮНЕЙДС (Объединенная Программа ООН по ВИЧ/СПИДу для стран Восточной Европы и Центральной Азии), ООН-Хабитат, Программы развития ООН, организация «Добровольцы ООН» — ДООН, ПРООН, Трастовый Фонд ПРООН, секция «Знания и инновации» UNV и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

Впервые в своей истории в грандиозном молодёжном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдёт 14 октября в Москве. Иностранные участники за первые три дня фестиваля посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока.

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