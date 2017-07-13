Обманутые дольщики Подмосковья вручили резолюцию главе группы Госдумы

Москва, , 20:52 — REGNUM Представители ЖК Московской области вручили главе рабочей группы Госдумы по вопросам обманутых дольщиков Владимиру Васильеву коллективную резолюцию, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля. Документ подписали дольщики — представители тридцати трех жилых комплексов, объединившихся в общественный Союз защиты прав дольщиков.

Сопредседатель Союза защиты прав дольщиков Александр Корсунов отметил, что на требования ввиду имеющихся законных оснований признать объекты проблемными с занесением в соответствующий государственный реестр проблемных объектов в соответствии с поручением президента № Пр-1520 от 3 августа 2016 года, администрации районов и городов, правительство Московской области и Минстрой области дают необоснованный отказ, никак не поясняя данное решение, зачастую пытаясь ввести в заблуждение дольщиков.

В своей резолюции участники Союза защиты прав дольщиков потребовали признать проблемными объектами жилые комплексы: ЖК «Нахабино Центральное», ЖК «Раменский», ЖК «Булатниково», ЖК «Родники», ЖК «Березовая роща», ЖК «Лидер», ЖК «Гагаринский», ЖК «Киово» мкр. Восточный, ЖК «Новокосино-2», ЖК «Центральный» г. Одинцово, ЖК «Саврасов Парк», ЖК «Брюсов Парк», ЖК «Березки», ЖК «Эстет», ЖК «Ред Хиллс».

Также дольщики просят привлечь на все жилищные комплексы, приведенные в приложении, инвесторов с целью обеспечения завершения строительства объектов.

Пострадавшие просят министерство строительства Мособласти совместно с администрациями городов просят разработать дорожные карты по каждому жилому комплексу, приведенному в приложении, и опубликовать их в СМИ.

Дольщики обращаются к правоохранительным органам с просьбой провести внеплановые проверки всех лиц, принимавших участие в привлечении денежных средств дольщиков, в том числе и тех, кто выдавал разрешения на строительство и привлечь всех виновных к ответственности.

Резолюцию подписали представители 33 жилых комплексов Московской области, заключивших более 17 тыс. договоров долевого участия, с учетом членов семей число подписантов составляет более 60 тыс. человек.