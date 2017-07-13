Восемь предполагаемых членов РПК убиты армией Турции

Анкара, , 20:23 — REGNUM

Вооруженные силы Турции ликвидировали восьмерых членов Рабочей партии Курдистана на юго-востоке страны, заявили 13 июля в администрации губернатора провинции Хаккяри, сообщает Anadolu.

По данным администрации, шестеро из них были ликвидированы в ходе операции, проводимой при воздушной поддержке поблизости от района Юксекова у границы с Ираком.

Еще двое были убиты в регионе Авасин-Басиан, расположенном на севере Ирака.

В администрации также добавили, что, помимо ликвидации членов считающийся в Турции террористической организации, 13 июля в районе той же провинции Шемдинли в результате срабатывания противопехотной мины ранения получили четыре мирных жителя. Мина была заложена, как отметили в администрации, членами РПК.

Напомним, официальная Анкара ведет активную борьбу против курдского подполья юго-востока страны. Операции против предполагаемых членов РПК проводятся армией страны регулярно как на территории самой Турции, так и в сопредельных странах, таких как Ирак и Сирия.

В 2015 году заключенное между США и РПК мирное соглашение было разорвано, в результате возобновившейся волны насилия погибли более 1,2 тыс. человек, в том числе военных и мирных жителей.