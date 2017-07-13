Калининградский студент-«борец с коррупцией» сам уличен во взятке

Калининград, , 20:23 — REGNUM Калининградская общественность обсуждает громкий скандал в Балтийском федеральном университете им. Канта. Накануне из вуза был отчислен студент 3-го курса юрфака Олег Алексеев, который явился организатором антикоррупционной акции в Калининграде, приуроченной ко Дню России, 12 июня.

Вместе с тем, в университете заявили, что причиной отчисления Алексеева стали не «политические взгляды», а попытка дать взятку, чтобы «купить» недостающие часы по одному из предметов.

Руководство БФУ опубликовало скриншот переписки студента с неким пользователем под никой «Октябрь Солнечный», который за 1200 рублей обязался «накрутить» Алексееву 30 часов физкультуры в специальной электронной системе вуза.

«Олег Алексеев, к сожалению, не только не воспользовался шансом исправить положение, но даже не смог полностью осознать степень абсурдности ситуации, при которой студент-юрист, позиционирующий себя как поборник права и законности, совершает подкуп, допускает грубые нарушения юридической и студенческой этики», — говорится в сообщении БФУ.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с законом «Об образовании», было принято решение об отчислении Алексеева.

«К сожалению, в данном случае нездоровый интерес к ситуации, созданный одним из её участников, заставил остальных увидеть политику там, где её нет», — дополнили в вузе.

ИА REGNUM напоминает, что т.н. антикоррупционное шествие 12 июня в Калининграде было проведено без разрешения городских властей. Тогда за административное правонарушение полиция задержала 45 человек, в том числе студента Алексеева.