Челябинцы отстояли «зелёную зону»

Челябинск, , 19:40 — REGNUM В «зеленую зону» переведены почти три гектара земель, за которые боролись жители Челябинска. Решение было принято на публичных слушаниях в «Доме архитектора» 13 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В течение пяти лет жители на улице Захаренко боролись за сохранение леса в сквере. В 2016 году удалось отстоять 140 гектаров зеленых насаждений, спорными были еще площади с лесами. Жители всё это время активно собирали подписи, участвовали в общественных слушаниях, за свой счёт облагораживали территорию. Дополнительно был разработан архитектурный проект, его представляли мэру города, горожанам. Усилия неравнодушных горожан не прошли даром. Администрация пошла навстречу жителям, согласившись сохранить зелёные насаждения. На обсуждение было вынесено предложение о переводе участка в зелёную зону.

«Сегодня, на слушаниях жители поддержали городскую и районную администрацию в решении перевести участок в зеленую зону. Также мы рекомендовали депутатам городской Думы и администрации города расторгнуть договор аренды с собственником соседнего участка, на котором был незаконно вырублен лес и перевести участок в зеленую зону», — сообщил глава экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Напомним, в феврале 2017 года в челябинском сквере возле жилых домов по улице Захаренко было вырублено около 50 деревьев. Управление экологии администрации Челябинска обратилось в городскую прокуратуру. Проверка надзорного ведомства выявила незаконную вырубку 51 ивы. Материальный ущерб составил 1,9 млн рублей. Дело из прокуратуры поступило в полицию для уголовного преследования по части 3 статьи 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Вместе с этим был выявлен факт бездействия должностных лиц Главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска. Чиновники не внесли изменения в Правила застройки и землепользования, согласно которым территория, де-факто занятая сквером, не имела соответствующего статуса лесопарковой зоны. Представление с соответствующими обязательствами прокуратура направила в адрес мэрии Челябинска.

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