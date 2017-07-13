Прокуратура просит отпустить осуждённого за разбой инвалида-колясочника

Москва, 13 июля 2017, 19:27 — REGNUM Прокуратура Москвы просит отменить судебный приговор 28-летнего инвалида-колясочника Антона Мамаева, осуждённого за организацию разбоя на 4,5 года колонии, и отпустить его из заключения, сообщает RT.
«Прошу приговор Тимирязевского районного суда города Москвы
Как сообщало ИА REGNUM, инвалид-колясочник Антон Мамаев, осужденный за организацию разбоя в Москве, после вынесения судебного приговора был отправлен в изолятор «Матросская тишина».
Там более недели за ним ухаживал сокамерник. Оставшись после перевода сокамерника в другое учреждение в одиночестве, Мамаев несколько дней провёл в СИЗО без необходимого ухода и оказался в центре внимания правозащитников.
Прокуратура приступила к изучению оснований для оспаривания судебного приговора, а сам Мамаев был отправлен в городскую больницу для обследования.
Антон Мамаев обвинялся по уголовному дело о разбое, возбужденному осенью 2016 года. Как установили следствие и суд, вместе с Виктором Сероштановым, помогавшим инвалиду передвигаться, они похитили мотороллер, угрожая его владельцам насилием и предметом, «похожим на пистолет».
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