Узбекская диаспора в Чехии хочет открыть Национальный культурный центр

Прага, , 19:16 — REGNUM Представители консульского отдела посольства Узбекистана в ФРГ, в чей консульский округ входит Чешская Республика, провели в Праге выездной прием сограждан. Как сообщает 13 июля МИД Узбекистана, в ходе встреч, в которых участвовало свыше 230 граждан Узбекистана, были даны подробные консультации по вопросам постановки на консульский учет, оформления проездных документов для детей, актов гражданского состояния, получения разрешения на временный выезд или постоянное местожительство, а также относительно порядка выхода из гражданства.

Также, отмечает МИД, в Праге были разъяснены вопросы документального оформления транспортировки на родину тела скончавшегося гражданина Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство указывает, что по неофициальной информации, в Чехии в настоящее время находится значительное количество граждан и выходцев из Узбекистана.

«В этой связи группа представителей узбекской диаспоры обратилась с просьбой о содействии в организации в Чехии Национального культурного центра, который объединит соотечественников для обучения детей узбекскому языку, совместного проведения культурно-просветительских, спортивных и других мероприятий», — сообщает МИД.

При этом инициаторам такой идеи было разъяснено, что организационные вопросы необходимо решать строго в соответствии с действующим законодательством Чехии.

Вместе с этим, отмечается в сообщении, посольство «окажет содействие в установлении контактов с созданным по указу президента Узбекистана Комитетом по национальным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в обязанности созданного в мае 2017 года Комитета Узбекистана по национальным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами входит реализация государственной политики в области обеспечения межнационального согласия и толерантности в обществе.

Комитет призван также сообщать о достигнутых страной успехах, укреплять дружбу с мировым сообществом, в том числе с диаспорами соотечественников за рубежом.

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