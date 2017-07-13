Сайт «Миротворец» внес в свой список боксера Валуева

Киев, , 19:09 — REGNUM Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы («Единая Россия») Николай Валуев внесен 13 июля в черный список скандального украинского сайта «Миротворец».

На портале указано, что боксер-тяжеловес внесен в список за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Валуева создатели «Миротворца» обвинили в том, что он принимал участие в «пропагандистских акциях», которые служат оправданию «российской агрессии».

Речь идет о мероприятиях в Крыму, в котором принял участие Валуев. Они были связаны со строительством Керченского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский сайт «Миротворец» «прославился» тем, что вносит в свой черный список любых российских политических и культурных деятелей, которые якобы нарушают украинские законы.

Одна из самых распространенных причин внесения в базу данных сайта — посещение Крыма. Также в отдельных случаях Служба безопасности Украины (СБУ) запрещает въезд на территорию Украины людям, которые были ранее внесены в черный список «Миротворца».

Например, на пять лет запрещен въезд на Украину американскому актеру Стивену Сигалу, получившему в 2016 году российское гражданство. 26 апреля, «Миротворец» включил актера в свой черный список за «общественно опасное деяние», то есть за посещение Крыма.