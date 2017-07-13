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В ГД призывают обращаться в прокуратуру по собраниям о сносе после 1 июля

Общество

Советуют приходить лично

Москва, 13 июля 2017, 19:10 — REGNUM  Вице-спикер Госдумы, руководитель постоянной рабочей группы по реновации Петр Толстой («Единая Россия») заявил о недопустимости проведения собраний собственников домов по программе реновации после 1 июля и призвал жильцов обращаться в прокуратуру, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

В ходе заседания рабочей группы Госдумы по реновации жительница района Текстильщики (Москва) рассказала, что 4 июля в районе Текстильщики на улице Артюхиной было проведено собрание жильцов одного из домов по вхождению в программу реновации в присутствии и.о. главы управы Дениса Тушова. В ходе собрания представитель управы, который вел собрание, заявил, что была получена директива префектуры ЮВАО способствовать таким собраниям после 1 июля и принимать протоколы этих собраний.

«Все собрания (собственников жилья многоквартирных домов), которые проводятся после 1 июля не имеют никакой юридической силы и никакого отношения к реновации иметь не могут. Все префектуры донесут это до управ, я переговорю с заместителем мэра на эту тему, и мы постараемся этот вопрос в оперативном порядке решить. Федеральный закон на нашей стороне», — сказал Толстой.

Парламентарий также призвал жильцов по таким случаям подавать заявления в прокуратуру.

«Ответственность за нарушение закона у нас существует. Если вы видите, что такие собрания (после 1 июля) проводятся, обращайтесь в прокуратуру РФ», — сказал Толстой. «Видеозапись это сильный аргумент, но с точки зрения закона заявление гражданина в прокуратуру будет более действенным, чем просто видеозапись, видеозапись это для того, чтобы показать, что это происходит в реальности, а заявление в прокуратуру — это процессуальное действие для защиты своих прав», — разъяснил депутат.

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