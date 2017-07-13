На Тамбовщине началась реализация проекта «Народная инициатива»

Тамбов, , 18:27 — REGNUM Тамбовские власти приступили к реализации проекта «Народная инициатива» — 2017, на реализацию которого в этом году выделено около 103 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Власти подчёркивают, что губернаторский проект «Народная инициатива» — один из самых успешных на Тамбовщине. За пять лет его реализации удалось снять с повестки много вопросов местного значения. Появились благоустроенные дворы, парки и скверы, родники и места памяти. Решены проблемы с водоснабжением и освещением, отремонтированы дороги.

В этом году из регионального бюджета на реализацию «Народной инициативы» выделено около 103 млн рублей. Объем средств, который получит тот или иной населенный пункт, зависит от численности жителей. Так, согласно постановлению администрации Тамбовской области от 15 июня 2017 года, самые маленькие муниципальные образования получат по 250 тысяч рублей, самые крупные — от 2 млн рублей и выше. Для того, чтобы проект был признан народным и на его реализацию были получены деньги, он должен быть поддержан не менее 15% жителей, постоянно проживающих в муниципалитете. Для организации работы в каждом населенном пункте области созданы общественные советы, члены которых — жители с активной гражданской позицией — высказывают свои предложения и пожелания в рамках проекта.

В эти дни заседания советов проходят во всех муниципалитетах региона. 13 июля, например, направления реализации проекта обсуждают в Алексеевском сельсовете Жердевского района, Голынщинском сельсовете Кирсановского района, Мордовском поссовете Мордовского района и других населенных пунктах. Заседания советов продлятся до 17 июля. После чего начнется обход домов с опросным листом.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин объясняет популярность проекта в регионе непосредственным участием в его реализации самих жителей:

«Мы тратим миллиарды рублей на строительство птицефабрик, свинокомплексов, дорог, инженерных сетей. Но люди порой этого не замечают, не видят. До души, до сердца это не всегда доходит. При реализации проекта «Народная инициатива» финансовые показатели в десятки раз меньше, а благодарности от людей — больше. Потому что жители сами принимают решение, куда направить средства, и подходят к этому серьезно и ответственно».