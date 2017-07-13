Минобороны подвело итог летней экспедиции «Гогланд» в Финском заливе

Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM В ходе 5-го ежегодного этапа комплексной экспедиции «Гогланд» на внешних островах Финского залива обнаружены немецкое зенитное орудие и пункт управления огнем зенитной артиллерии вермахта, а также собраны 20 тонн металлолома, накопившегося на островах в послевоенные годы. Об этом сообщил 13 июля начальник экспедиционного центра Минобороны России Евгений Бинюков.

Внешние острова Финского залива расположены в радиусе 200 км от Санкт-Петербурга. В разное время они входили в состав Швеции, Финляндии и России. Исследование островов проводится группами экспедиционного центра Минобороны и Русского географического общества. Одновременно идут поисковые, экологические и другие работы.

В этом году поисковиками на острове Большой Тютерс были найдены зенитное орудие «Flak 18» калибра 88 мм и пункт управления огнем, установленные немецко-фашистскими оккупантами в 1942 году.

Корреспондент ИА REGNUM 18 июня при содействии Минобороны побывал на этом острове и зафиксировал находки поисковых групп.

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В ходе экологической части экспедиции около 50 тыс. кв. метров леса очищено от бытового мусора.

Одновременно экспедиционным центром Минобороны России совместно с Центром подводных исследований РГО проведено гидроакустическое обследование акватории внешних островов Финского залива.

«Проведен мониторинг состояния корпуса фрегата «Олег» и оценка возможности подъема предметов корабельной церкви, а также подъема артефактов для идентификации другого парусного транспортного судна ХIХ века (объект «Гогланд-6»)», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В этом году впервые в состав экспедиции были включены представители движения «Юнармия» из Тюменской и Ленинградской областей. Юнармейцы принимали участие в поисковых и экологических работах экспедиции.

У памятника погибшему в 1943 году экипажу советского бомбардировщика Пе-2 проведена торжественная церемония принятия в ряды «Юнармии» новых представителей. Для юнармейцев были организованы занятия по разбитию палаточного лагеря, а также пешие экскурсии по островам Гогланд и Большой Тютерс.