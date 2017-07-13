Комитет Госдумы доработал законопроект о регулировании мессенджеров

Москва, , 17:36 — REGNUM Законопроект о регулировании работы мессенджеров комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Комитет предложил Госдуме ряд поправок. В частности, предлагается уточнить, что организатор обмена мгновенными сообщениями является организатором распространения информации в сети интернет, и на него возлагаются дополнительные обязанности, помимо тех, которые установлены действующим законодательством.

Также организаторы обмена мгновенными сообщениями, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера.

«Благодаря этой поправке мы исключаем необходимость заключения такого договора для российских юридических лиц и граждан РФ», — уточнил глава комитета Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Поправками прописывается, что доступ к информационному ресурсу может ограничиться только на основании судебного решения.

Одновременно предлагается установить, что предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера.

«Без нашего (пользователей) согласия, выраженного в момент регистрации в мессенджере, такие данные передаваться не могут», — пояснил глава комитета.

Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которыми предлагается ввести штрафы за нарушение новых требований — до 1 млн рублей за неисполнение мессенджерами требований об ограничении рассылки массовых сообщений, в том числе содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. Так, предусматривается штраф для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

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