WikiLeaks о новой программе слежки ЦРУ: Под угрозой СМС-сообщения

Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Серия документов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о попытках американских спецслужб перехватывать СМС-сообщения пользователей, на чьих смартфонах стояла операционная система Android, опубликована порталом WikiLeaks.

Речь, по данным организации, идет о проекте Highrise — это программа для электронных устройств системы Android с 4.0 до 4.3. Это приложение, разработанное ЦРУ, может читать СМС-сообщения и переадресовывать их на поддельные адреса.

Материалы портал WikiLeaks взял из крупнейшей утечки из ЦРУ — серии Vault 7. Тогда из американской разведки утекли почти 10 тыс. документов, они хранились в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке.

WikiLeaks начал публиковать массив документов из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния) 7 марта. В частности, в документах говорится о кибершионаже, осуществляемом ЦРУ.

Из публикаций стало известно, что ЦРУ разработало ряд программ для слежки при помощи смартфонов и технологии, позволяющие получить к ним доступ. Причем под угрозой может оказаться смартфон в любой точке мира.

Например, программы ЦРУ позволяют считывать с гаджетов аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram.