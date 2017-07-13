Ядовитое растение всполошило жителей Тюмени

Тюмень, , 17:25 — REGNUM В популярном месте отдыха Гилевской роще Тюмени обнаружен ядовитый борщевик Сосновского. В соцсетях говорится о нескольких пострадавших, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Опубликованы фотографии людей с ожогами от борщевика на тюменском автомобильном портале Car72.ru и в нескольких группах соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Опасное и ядовитое растение в Тюмени. Как выяснялось, многие пострадали от серьезного химического ожога этого растения в своё время и попали в больницу! Предупредите детей! «Борщевик Сосновского» — ядовитое растение, похожее на укроп высотой 2 метра. Растет вдоль дорог, на полях и даже был замечен в Гилевской роще в Тюмени. Не трогать и лучше не подходить!», — сообщается в группе «ЧС Тюмень».

Тюменцы пишут в паблике о том, что борщевик Сосновского разросся по всему городу. И делятся в интернете своим печальным опытом. У кого-то волдыри от ядовитого борщевика не заживали по полгода. Есть и рассказы об отравлениях, когда борщевик Сосновского путают с сибирским и делают из ядовитого растения «трубочки».

«У Борщевика сибирского — ЖЁЛТЫЕ цветки ‑ и оно съедобное. У Борщевика Сосновского цветки БЕЛЫЕ, растение чуть ли не в полтора раза больше, а сок обладает фотосенсибилизирующим свойством», — сообщает один из пользователей разницу в борщевиках.

«Для взрослого мужика ничего страшного — дней за 8−10 само проходит. Правда пятна остаются как у леопарда. Главное пузыри не чесать, чтобы инфекцию никакую не занести. С детьми серьезнее… Знакомый рассказывал у них в деревне приехавшие городские пытались из ствола борщевика то ли трубки воздушные сделать, то ли дудки… Короче одного не откачали, двоих на скорой в райцентр увезли», — сообщает другой тюменец.

Как выяснилось, с ядовитым борщевиком в Тюмени пытаются бороться установкой табличек «Внимание!!! Опасное растение!».

«В «Леспаркхозе» рассказали: оградить людей от вредного воздействия борщевика возможно только предупредительными мерами. Дело в том, что стереть это растение с лица земли проблематично — у него очень разлапистая корневая система, которую сложно удалить из земли без остатка. Так что, судя по всему, придется принять опасное соседство как данность и запомнить, что если борщевик не трогать, то вреда он не нанесет», — пишет «Тюменский курьер».

Также в тюменском «Леспаркхозе» пообещали после цветения обработать ареалы произрастания борщевика.

Борщевик Сосновского помимо того, что ядовитое, но и сорное растение. От попадания сока этого вида борщевика или пыльцы во время цветения в глаза можно даже ослепнуть. Токсическое воздействие сорняка на кожу человека усугубляется от солнечных лучей.

Во многих европейских странах, а местами и в России, с борщевиком Сосновского сражаются на властном уровне — выделяются бюджетные деньги на его уничтожение.

Как сообщает 13 июля пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, борьба с борщевиком должна проводиться систематически и совместными усилиями.

В Подмосковье для борьбы с борщевиком Сосновского вовлекаются в оборот земли. «Около 20 тысяч гектаров земли, вновь введенной в оборот во втором квартале текущего года в Подмосковье, активно обрабатываются под использование сельхозкультур, а это один из основных методов борьбы с борщевиком, признанным сорняком» — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Организация работ по уничтожению этого сорного растения лежит на органах местного самоуправления, в соответствии с федеральным законом об общих принципах самоуправления РФ. Собственники или арендаторы сельхозугодий обязаны самостоятельно бороться с борщевиком, и главы муниципалитетов активно включились в работу, сообщает сельхозминистерство Московской области.

Отмечается, что деньги на борьбу с опасным борщевиком заложены в бюджеты муниципалитетов. В 2017 году из-за обильных осадков не было возможности полноценно провести обработку, так как химпрепараты смываются дождями. Тем не менее обработка ведется в каждый погожий день.

«Химические методы борьбы с опасным растением не используются на территории населенных пунктов, местах скопления людей, зонах охраны водных объектов, особо охраняемых природных территориях. Борщевик достаточно тяжелая культура для борьбы, он устойчив к различного рода воздействиям — семена борщевика прорастают даже через три-семь лет после того, как попали в почву», — отметил Андрей Разин.