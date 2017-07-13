Глава поселка в Ленобласти стал фигурантом дела после взрыва в жилом доме

Ломоносов, Ленинградская область, , 17:15 — REGNUM Главу администрации Лаголовского поселения Ломоносовского района Ленинградской области Андрея Нарумова подозревают в том, что он не предпринял меры по расселению опасного для проживания двухэтажного дома с тремя десятками жильцов, где в начале 2017 года произошел взрыв газа и погиб человек.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июля, в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленинградской области, в конце июня в отношении главы администрации Лаголовского сельского поселения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

«После этого взрыва были проведены технические экспертизы. Предварительное заключение экспертизы о состоянии здания было получено уже в конце января. Но в ходе расследования было установлено, что даже после получения окончательных результатов экспертизы дом не был расселен. Не было никаких подвижек к этому. Более того, зная об аварийном состоянии дома, жильцов запустили обратно», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного следкома.

Следователями было установлено, что подозреваемый, зная о наличии технического заключения о состоянии поврежденного взрывом дома и будучи осведомленным об аварийном состоянии поврежденных конструкций, а также наличии угрозы жизни и здоровью находящихся там людей, допустил их проживание в доме, не принял мер к их расселению или обеспечению иным муниципальным жильем, чем существенно нарушил права и законные интересы граждан.

Сотрудники СКР по Ленобласти совместно с коллегами из ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели обыски по месту работы и проживания подозреваемого.

В настоящее время следователем выполняется необходимый комплекс следственный действий для установления обстоятельств произошедшего, будет изъята необходимая документация, проведены требуемые исследования, установлены и устранены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Материалы в следственный отдел поступили из органов прокуратуры.

По данным сайта администрации Ломоносовского района Ленинградской области, главой администрации Лаголовского сельского поселения с 2011 года является Андрей Нарумов.

Читайте также: После взрыва газа под завалами дома в Ленобласти найдено тело

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газового баллона с последующим пожаром произошел 18 января 2017 года около 17:30 в двухэтажном жилом здании в деревне Лаголово на улице Советской, д. 8. В результате взрыва в квартире на втором этаже были повреждены межэтажные и потолочные перекрытия на площади около 20 кв.метров. Из здания эвакуировали 16 человек.

После взрыва жильцы дома были эвакуированы и размещены у родственников и в гостинице поселка Большая Ижора. Всего в здании, пострадавшем от взрыва, было зарегистрировано 27 человек, включая двоих несовершеннолетних. При разборе завалов в пострадавшей от взрыва квартире было обнаружено тело мужчины.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв газа в Ленобласти расследуют как умышленное преступление