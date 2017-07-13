Орловская деревня отрезана от «большой земли» из-за разбитой дороги

Орел, , 16:38 — REGNUM Жители деревни Себякино Орловской области остались без транспортного сообщения с областным центром. Перевозчик отказался обслуживать маршрут из-за разбитой дороги — теперь около 500 жителей населенного пункта не имеют возможности добраться до Орла.

Как пишет газета «Орловский меридиан», письмо в редакцию написали сами жители деревни, которые пожаловались: единственный автобус, которые соединял их населенный пункт с Орлом и ходил два раза в день, отменен.

«У нас на этом автобусе ездили студенты на учебу и рабочие на работу в Орел, так как в деревне работы нет, а город — единственный источник дохода. На данный момент приходится нанимать машины и отправлять детей на учебу, но это очень бьет по карману родителей», — пожаловались жители.

Но особенно тяжело приходится пожилым людям: «Чтобы их довезти до больницы, нужно заплатить прилично, а пенсии это не позволяют, в связи с этим наша деревня обречена на смертность. Скорая медицинская помощь отказывается ездить за больными, так как в деревне плохая дорога и больного могут не довезти, а такую ответственность они на себя не берут», — жалуются жители Себякино.

Как выяснили журналисты, причиной отмены автобуса стало состояние дороги — перевозчик просто отказался ездить по маршруту.

Руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин заверил, что уже в июле на дороге проведут ямочный ремонт, а позже — и капитальный (сейчас проводится госэкспертиза проектно-сметной документации).

Между тем, ситуация жителей Себякино для региона, судя по всему, совсем не уникальна. Накануне портал «Орел-регион» рассказал о деревне Пискулинки, жители которой уже несколько лет добиваются ремонта единственной дороги, которая связывает населенный пункт с внешним миром. В результате дети вынуждены по колено в грязи или снегу — в зависимости от погоды — идти два километра до школьного автобуса (свою школу в деревне «оптимизировали»), в поликлинику в областной центр можно добраться только на такси, да и то не всегда.

Добавим, что, по данным регионального УГИБДД, за шесть месяцев этого года уже вынесено 80 постановлений о наложении штрафов за нарушения при содержании автомобильных дорог в регионе.