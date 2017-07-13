В школах Челябинска проходят семинары-тренинги без санкции родителей

Челябинск, , 16:33 — REGNUM Центр профилактического сопровождения «Компас» проводит семинары-тренинги в школах Челябинска без согласования с родителями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родители учеников, побывавших на семинаре.

11 июля учеников, состоящих в трудовых отрядах нескольких школ города Челябинска, собрали в помещении актового зала школы №109 и попросили подписать согласие от имени их родителей (законных представителей) на участие в семинаре-тренинге МБУ ЦПС «Компас», заявляют родители. По словам родителей, ученикам говорили, что «в этом нет ничего страшного, но это не надо нигде афишировать, что подпись всего лишь формальность» и т. д. В итоге согласие подписали практически все присутствующие ученики. Часть родителей возмутили подобные действия учреждения, получившего санкцию на дополнителные занятия с детьми в обход санкции родителей.

Куратор школьного трудового отряда школы №6 подтвердила, что действительно, родители не были поставлены в известность. подписи под согласием дети поставили.

«Мы были в 109 школе, куда нас приглашала организация «Компас» на мероприятие семинар-тренинг по теме «доброволец». Там нужно было заранее принести согласие родителей только на проведение вот этого одного тренинга, только на 11 июля. Но так получилось, что мы вовремя не подсуетились, видимо забыли. Мы пришли (в школу №109 — ИА REGNUM ), нам сказали, что нужно согласие, мы опешили. Мы распечатали согласие и попросили детей заполнить их на месте», — сообщила куратор трудового отряда школы №6, учитель иностранных языков Люция Вахитова.

По словам педагога, семинар назывался «академия волонтерства», в нем рассказывалось о волонтерском движении. Сама учительница также приняла участие в мероприятии.

«Мы пришли в «Перспективу» (Челябинск, ул. К. Либкнехта, 9), организация находится рядом с «Центром поддержки молодежных инициатив», там было совещание по мероприятиям, там нам сказали, чтобы явка была обеспечена. Центр детям выплачивает заработанные деньги, а «Перспектива» все это организует. Полагаю, что все это согласовано с администрациями районов Челябинска», — пояснила Люция Вахитова.

Родители же, чьи дети участвовали в семинаре-тренинге, указывают на вопиющее правовое нарушение. Попросить написать фамилию родителей и поставить подпись несовершеннолетнего, взрослые посчитали недопустимой манипуляцией. Более того, некоторые родители сообщают, что по словам их детей, рассказавших что они подписывали, МБУ «Компас» таким образом пытается легитимировать проведение семинаров по секспросвету, которые будут осенью 2017 года, с началом нового учебного года.

В самом «Компасе» корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось получить комментарий.

Напомним, ранее в Челябинске разразился скандал в связи с проведением семинаров-тренингов по программе «Базовые знания по профилактике ВИЧ» с челябинскими школьниками. Экспертами, аккредитованными Роскомнадзором (РКН) была проведена экспертиза, которая выявила грубые нарушения федерального законодательства при проведении занятий с несовершеннолетними. В мае 2017 года на сайте РКН была размещена экспертиза, которая выявила нарушения Федерального закона ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Было установлено, что программа семинара-тренинга, реализуемая сотрудниками МУП ЦПС «Компас» в челябинских школах, содержит материалы, направленные на разрушение российских семейных ценностей, эксплуатирует интерес к сексу, а содержание уроков способно вызвать у подростков асоциальные формы поведения.

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