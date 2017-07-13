В ЛНР отметили 75-ю годовщину подвига «Комбата»

Луганск, , 17:07 — REGNUM Сегодня в сквере героев Великой Отечественной войны Славяносербска состоялся торжественный митинг-реквием, посвященный 75-й годовщине подвига легендарного «Комбата» — младшего политрука Алексея Еременко, в котором приняли участие местные жители, ветераны, главы городских и районных администраций ЛНР, творческие коллективы республики.

Участники памятного мероприятия возложили цветы к памятнику «Комбата», расположенному на автотрассе Т-1303 Луганск — Лисичанск, известной как «Бахмутка», в четырех километрах от линии соприкосновения с вооруженными силами Украины.

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Активисты совета молодежи заложили в основание памятника капсулу с посланием для будущих поколений.

«В народе говорят, что не бывает безымянных героев, а бывают герои, чьи имена забыты потомками. Подвиг Алексея Гордеевича Еременко никогда не будет предан забвению. Он навсегда останется в наших сердцах и в сердцах будущих поколений. Наша святая обязанность — хранить память героев, отстоявших свободу и независимость, давших отпор фашисткой хунте в далекие 40-е. Сегодня потомки «Комбата» стоят на защите нашей молодой Луганской Народной Республики, потому что спустя 75 лет фашизм снова поднял свою голову. Нынешние защитники равняются на героев Великой Отечественной войны, беря с них пример преданности и верности своему народу, своей Родине!», — отметила депутат Народного совета ЛНР Светлана Гизай.

Позже участники празднования посетили открытие музея боевой славы имени легендарного «Комбата» в школе прифронтового села Хорошее Славяносербского района.

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Младший политрук 220-го стрелкового полка 4 стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Гордеевич Еременко погиб 12 июля 1942 года в бою у села Хорошее.

Фотография командира Красной Армии, поднимающего бойцов в атаку, которую сделал фронтовой корреспондент Макс Альперт, облетела весь мир и под названием «Комбат» стала символом воинского мужества, доблести и отваги советского народа — освободителя.

В мае 1980 года в честь подвига Еременко на въезде в Славяносербск был установлен памятник.