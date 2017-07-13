В Ярославской области поставят трехметровый памятник маленькому Ушакову

Ярославль, , 16:16 — REGNUM В Деревне Хопылыво Рыбинского района Ярославской области установят памятник маленькому Феде Ушакову, будущему адмиралу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Трехметровая скульптурная композиция будут размещена на берегу с тем, чтобы её было хорошо видно и с воды, и от храма. Она представляет собой фигуру мальчика, который держит в руках кораблик, символ выбранного жизненного пути. За его спиной — старец в монашеской одежде, благословляющий мальчика. Это Федор Санаксарский, дядя будущего адмирала, также причисленный к лику святых.

С инициативой и финансовой поддержкой для создания памятника вышел Фонд Андрея Первозванного. Открытие памятника назначено на 6 августа. В этот день в селе Хопылево под Рыбинском будет проходить IV Всероссийский патриотический фестиваль культуры и искусства имени святого праведного воина Феодора Ушакова.

«Самая главная задача — показать праведного воина Феодора Ушакова как человека. Многие знают о его внешних делах, что он воин, политик, стратег, дипломат. Но все внешние дела рождаются из внутреннего содержания и отражают то, за что православная церковь называет его праведным», — рассказал настоятель Спасо-Преображенского собора Андрей Рыков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Хопылево власти Ярославской области планируют восстановить церковь, где был крещен адмирал, а также монастырь, упраздненный в XVIII веке.