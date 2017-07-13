МВД предлагает упростить получение гражданства РФ для студентов-отличников

Москва, , 16:01 — REGNUM МВД предлагает упростить получение гражданства РФ для иностранных студентов, окончивших с отличием обучение в российском вузе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

«Мы подготовили и вносим законодательную инициативу по упрощённой процедуре получения гражданства для студентов, которые закончили высшие учебные заведения РФ с отличием и пожелали остаться на территории страны», — заявил Горовой.

Он подчеркнул, что в настоящее время готовятся предложения по разрешению студентам заниматься и трудовой деятельностью за период обучения на территории России — как «дополнительный элемент интегрирования в страну».

«Это специалисты, за которыми надо гнаться в хорошем смысле этого слова», — подчеркнул Горовой.