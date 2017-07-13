Муфтият: Принуждение жителей Чечни к многоженству — ложь

Грозный, , 16:00 — REGNUM Власти Чечни не планируют принимать закон о многоженстве. Информация о том, что руководство республики поручило Духовному управлению мусульман провести работу по совершенствованию демографической политики в регионе, в частности, по введению обязательного многоженства — ложь. Сообщения, распространяемые в соцсетях, опровергли в муфтияте республики.

Как говорится в распространяемом и обсуждаемом жителями республики сообщении, муфтият Чечни обязан создать некую комиссию по формированию у населения толерантного отношения к многоженству, пишет ИА «Чечня Сегодня». Якобы из-за того, что в регионе большую часть населения составляют женщины, необходимо, чтобы руководители республиканских учреждений, сотрудники полиции и других правоохранительных органов заключали несколько браков.

В муфтияте Чечни изданию заявили, что таких распоряжений ДУМ не получал, а все эти сообщения в соцсетях — ложь. Также опровергли эти принуждения к многоженству и в управлении ГИБДД МВД по ЧР.

В духовном управлении мусульман просят население не поддаваться на информационные провокации, при этом отмечая, что распространение лжи — один из тяжких грехов. Предупреждают о недопустимости распространения подобной информации и о привлечении к ответственности за это и в МВД региона.

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Напомним, в 2015 году в СМИ и блогосфере широко обсуждалась тема многоженства, которая была поднята после заявления бывшего в то время руководителем администрации главы Чечни, а ныне спикера парламента Магомеда Даудова.

«Хорошо бы, если многоженство легализовали. Но только чтобы по шариату все было: если мужчина может содержать еще одну жену, то почему нет? Это ведь распространено, а значит, неплохо бы это как-то урегулировать», — сказал Даудов в одном из интервью.

Позже он отметил, что выразил только свое личное мнение как частное лицо и как мусульманин. При этом он никогда не предлагал узаконить многоженство законодательно на всей территории РФ.

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