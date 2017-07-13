Яровая предложила ввести «норму площади в расчете на мигранта»

Москва, , 15:58 — REGNUM Ввести жилую норму для постановки на учет мигрантов для предотвращения появления «резиновых квартир» предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Парламентарий предложила меры, которые выполняют функции автоматического контроля и имеют высокое профилактическое значение.

«Такой процедурой может стать введение на уровне регионов понятия «норма площади в расчете на мигранта», что сделает невозможным превращение квартир в «резиновые» и проживание в них «мертвых душ», как это возможно сейчас, когда мы встречаем случаи постановки на учет в одном помещении площадью 20 кв. м 100 человек», — сказала она на заседании президиума Совета законодателей.

Принятие соответствующего законопроекта, по мнению депутата, исключит коррупционные риски и позволит регионам сформировать дополнительные меры профилактики и безопасности.

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