Замглавы МВД рассказал о борьбе с фиктивными браками

Москва, , 15:51 — REGNUM В России получили распространение случаи фиктивной регистрации брака. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

«У нас, к сожалению, имеют место факты фиктивной регистрации брака с последующим проживаем там, где хотят», — заявил Горовой.

По его словам, в связи с этим были внесены изменения по систематизации разрешений на временное проживание (РВП).

«Закон подразумевает изменение, и там, где брак зарегистрирован, РВП и последующая стадия приближения к гражданству будут выдаваться, во-первых, и регистрироваться только по месту жительства супруги или супруга», — указал он.

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