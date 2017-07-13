Роскомнадзор заблокировал более 3 тыс. экстремистских сайтов

Москва, , 15:47 — REGNUM Более 3 тыс. экстремистских сайтов заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь на президиуме Совета законодателей.

«Генпрокуратурой с 2014 года было подано 500 требований в Роскомнадзор, на основании которых заблокирован доступ к более чем 3 тыс. интернет-ресурсов, содержащих призывы к экстремистской деятельности и к массовым беспорядкам», — сообщил он.

При этом, по словам замгенпрокурора, информация удалена со 100 сайтов.

По словам Гриня, продолжается активная деятельность международных объединений, целью которых является совершение террористических актов и вербовка граждан в террористическую деятельность, при этом вербовка в основном осуществляется через интернет.