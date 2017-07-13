Мы не знаем, сколько требуется иностранной рабочей силы — МВД РФ

Москва, , 15:44 — REGNUM В настоящее время на территории РФ находится 10 млн граждан иностранных государств. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

«В прошлом (2016) году с различными целями на территорию страны заехали 16,4 млн граждан иностранных государств. Сегодня находится на территории 10 млн», — заявил Горовой.

Заместитель министра внутренних дел при этом добавил, что на территории России фактически отсутствует система регулирования трудовой миграции.

«Министерство труда, которое напрямую курирует эти вопросы, даже не может сегодня ответить, сколько нам надо вообще либо по видам специальностей, в частности, иностранной рабочей силы», — констатировал он.