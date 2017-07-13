ОНФ выявил много недочетов в организации детского отдыха летом 2017 года

Москва, , 15:22 — REGNUM

В ходе исследования Общероссийского народного фронта, которое проводилось во всех субъектах РФ с 1 июня, выявлено множество недочетов в организации детского отдыха: неудовлетворительная материально-техническая база, несоответствие требованиям безопасности, закрытие лагерей — как причины дефицита мест в детских летних лагерях.

Активистами ОНФ было проинспектировано более 370 учреждений по всей стране. По итогам первой смены более 30 оздоровительных лагерей в 21 регионе имеют заполняемость ниже 65%, — 3 500 детей были лишены возможности получить услугу оздоровления. Проблема низкой заполняемости отмечается, в частности, в Астраханской, Орловской областях. В большинстве регионов эксперты обнаружили множество закрытых и заброшенных лагерей, учреждений в руинированном состоянии. Вряде субъектов активисты выявили случаи переполненности детских оздоровительных лагерей.

В рамках мониторинга ОНФ было также опрошено 1500 родителей в 70 регионах России. 96% детей остаются довольны летним отдыхом, больше всего им понравились спортивные, культурные мероприятия, но не все родители с ними согласны. 34% родителей отметили недостатки в процессе отдыха и оздоровления: среди проблем было отмечено низкое качество детского игрового оборудования, недостаточные условия проживания и питания в лагерях и высокая стоимость путёвок. 70% родителей отмечают важность спортивной и учебной составляющей в лагере и хотели бы качественной организации детского досуга в части улучшения образовательной программы, кружковой работы, увеличения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

«Выявленные экспертами ОНФ недочеты характерны для всех абсолютно регионов страны. По итогам первой смены летней оздоровительной кампании мы определим структуру всех проблем и доведем нашу позицию до органов исполнительной власти субъектов РФ. Что касается наполняемости лагерей, то, в частности, можно сделать вывод, что запросы родителей на форматы и содержание детского отдыха никто никогда не изучал. То есть предложение очень условно соотносится со спросом. Отсюда неравномерность в численности детей в лагерях. Чрезвычайно затруднены и горизонтальные связи: почти нет межрегионального отдыха. Это связано, в частности, и с ужесточенными условиями на перевозки детей», — прокомментировал ситуацию член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Марий Эл Александр Кузнецов.

Он также выразил мнение, что на уровне регионов при планировании летней оздоровительной кампании 2018 года необходимо предусмотреть в бюджете меры поддержки для многодетных семей и семей с низким уровнем дохода, с учетом пожеланий и возможностей родителей.

Как отметили по результатам мониторинга активисты Народного фронта, в Тюменской и Воронежской области несколько учреждений стоят в «замороженном» состоянии. В лагере Камчатского края планировалось завершить работы в конце прошлого года, уже был возведён новый футбольный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки — но работы до настоящего времени не завершены. В Вологодской области нет ни одного муниципального загородного лагеря, 6 объектов заброшено в Калужской области, в Самарской области этим летом будут пустовать 16 оздоровительных лагерей региона из 68.

«По итогам выездных проверок детских оздоровительных лагерей Самарской области мы пришли к пониманию необходимости дополнительного финансирования учреждений для приведения материально-технической базы, уровня безопасности и обеспеченности спортивной, культурной и др. инфраструктурой в соответствие с новыми требованиями. Возможно, нужна целевая программа, которая комплексно рассмотрит и решит вопросы обеспечения детского отдыха, — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский, — Кроме того, низкая заполняемость некоторых лагерей связана с тем, что на сайте госуслуг родители бронируют места в лагерях, которые предоставляют не полную информацию о своих возможностях, и это приводит затем к отказу от путевки. Необходимо вводить обязательное требование со стороны профильных департаментов, отвечающих за организацию отдыха детей, к информационным ресурсам детских оздоровительных учреждений».