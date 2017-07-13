С ноги – на руку: австралийцу заменили оторванный палец

Канберра, , 15:19 — REGNUM Австралийские хирурги смогли вернуть молодому мужчине оторванный палец руки, пересадив на его место палец ноги. Об этом сообщает BBC News.

Двадцатилетний Зак Митчелл получил травму, работая на удаленной ферме в Западной Австралии. По словам молодого человека, бык ударил его руку о забор, оторвав большой палец.

Работники фермы старались помочь Митчеллу, поместив оторванный палец в холодильник. Медики провели две операции, пытаясь вернуть палец на место, однако успеха не достигли.

Тогда молодой рабочий согласился на пересадку большого пальца ноги на место большого пальца руки. Как пояснил хирург Шон Никлин, пациентам, как правило, не очень нравятся такие варианты.

«Это немного сумасшедшая идея — они не хотят травм в другой части тела», — отметил врач.

Однако, добавил Никлин, при отсутствии большого пальца на руке человек теряет возможность выполнять многие действия, тогда как без большого пальца на ноге он сможет передвигаться почти также, как до операции.

Операцию Митчеллу провели в клинике Сиднея. По оценкам врачей, его работоспособность полностью восстановится через 12 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле уникальную, «ювелирную» операцию провели челябинские хирурги. Они смогли вернуть пациенту с трахеостомой — установленной в горле специальной трубкой — способность говорить и самостоятельно дышать.

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Ранее, в апреле, необычная высокотехнологичная операция была выполнена в Оренбурге. Специалисты областного перинатального центра прооперировали плод беременной женщины, устранив обнаружившуюся у него патологию развития.

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