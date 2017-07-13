Депутаты ГД просят Собянина не тратить 6 млрд рублей на подсветку деревьев

Москва, , 15:09 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов просят мэра Москвы Сергея Собянина отказаться от траты 6 млрд рублей на декоративное освещение деревьев и газонов в столице. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, соответствующее письмо парламентарии направили мэру Москвы.

Депутаты обратили внимание на публикации в СМИ о том, что правительство Москвы в рамках программы «Моя улица» планирует опробовать в нескольких районах проект по декоративному освещению деревьев и газонов, общая стоимость которого составит около 6 млрд рублей.

«Учитывая возникшую в связи с этим социальную напряженность среди граждан всей страны, просим Вас рассмотреть возможность отказаться от реализации данного проекта, а денежные средства направить на иные цели», — говорится в письме.

В частности, парламентарии предлагают направить средства на организацию небольших спортивных площадок для игры в футбол, баскетбол, волейбол и так далее, особенно во дворах спальных районов города, предоставление иных возможностей для бесплатных занятий спортом.