Четверг, 13 Июля 2017 года
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Правозащитники: Иракские военные выселяли семьи, связанные с боевиками

Общество

Human Rights Watch называет подобные действия военными преступлениями

Багдад, 13 июля 2017, 15:25 — REGNUM  Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что вооруженные силы Ирака выселили десятки семей, связанных, по их мнению, с террористами, сообщает 13 июля Associated Press.

Власти утверждают, что люди, по их предположению, связанные с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переселяются в специальные «реабилитационные лагеря».

В заявлении, опубликованном правозащитниками, указывается, что лагерь расположен в городе Бартелла в 20 км к востоку от Мосула.

По меньшей мере 170 семей, преимущественно женщины и дети, проживают здесь. Все они родом из западного Мосула, где недавно завершились бои за освобождение от террористов города.

Human Rights Watch утверждает, со ссылкой на интервью с некоторыми семьями, что люди были вывезены против их воли, по обвинению в том, что они являются родственниками боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению правозащитников, подобные действия иракских властей возмутительны и являются военными преступлениями.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним