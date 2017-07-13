В Крыму хотят продлить «дачную амнистию»

Симферополь, , 15:07 — REGNUM Во избежание ущемления прав крымчан на приватизацию имущества и земли срок действия закона о «дачной амнистии» может быть продлён. Об этом заявила председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе крымского парламента.

По словам Евгении Добрыни, парламентским Комитетом разработаны поправки в части упрощения процедуры уточнения границ земельных участков, однако эти инициативы пока не нашли поддержки федеральных властей.

«На данный момент единственным выходом из подобных спорных ситуаций является судебное разбирательство. Во избежание ущемления прав крымчан на приватизацию имущества и земли из-за данной правовой коллизии, срок действия закона о «дачной амнистии» может в дальнейшем быть продлён», — отметила глава Комитета по имущественным и земельным отношениям.

Отметим, что в начале 2016 года крымский парламент принял два закона, позволяющих упростить процедуры оформления прав собственности на объекты недвижимости. В частности, особенностью изменений в законы стало то, что документом-основанием для регистрации права собственности на строение, возведённое без строгого соблюдения градостроительного, разрешительного и уведомительного законодательства, стало наличие документа на землю. Изначально планировалось, что легализовать своё строение и земельный участок таким образом крымчане смогут в течение двух лет.