Чуть не убившая свою дочь ростовчанка признана невменяемой: дело ушло в суд

Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM

Служители Фемиды изучат уголовное дело в отношении ростовчанки, которая чуть не убила свою пятилетнюю дочь. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении СКР 13 июля, 30-летняя горожанка признана невменяемой.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает психическим заболеванием. В этой связи она не осознавала опасность своих действий. Следователи считают, что ростовчанку необходимо принудительно отправить на лечение.

Напомним, трагедия произошла в мае 2017 года в центральной горбольнице Ростова-на-Дону. Находясь на втором этаже, женщина посадила свою дочь на перила, а затем столкнула её. Ребенок получил травмы. В частности, переломы костей черепа. Жизнь малышке спасли врачи. В отношении горе-матери было заведено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

В городской администрации позже проинформировали о том, что ростовчанка состояла на учёте у психиатра. После произошедшего она была принудительно госпитализирована в психоневрологический диспансер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года на Дону состоялся суд над 24-летней жительницей Батайска Евгенией Чернобаевой. Она была приговорена к 1,5 годам колонии-поселения за попытку убийства новорожденной дочери. Осенью 2016 года, находясь дома, она родила дочь, затем замотала младенца в пакет и выбросила в мусорный бак. К счастью, новорожденного ребёнка нашла батайчанка, и девочка осталась жива.

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