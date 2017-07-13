Суды не помогли: в Кургане выселили семью из восьми человек

Курган, , 14:57 — REGNUM В Кургане приставы выселили семью из восьми человек ради строительства автодороги по улице Бурова-Петрова на участке от Гоголя до улицы Куйбышева. Изъятию недвижимости для общественных нужд предшествовали многолетние судебные тяжбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Курганской области.

Будущую дорогу курганцы ждут уже сорок лет. Путепровод призван разгрузить центр Кургана. Дом преткновения был последним на пути строительства. Выселенным выплатили компенсацию более трех миллионов рублей за жилой дом площадью 51,6 кв. м и земельный участок площадью 40 кв. метров по рыночной стоимости.

Выселенные были не согласны с суммой оценки и пытались оспорить решение экспертизы в суде, мотивируя свое недовольство тем, что этих денег не хватит на подходящее жилье всем членам семьи. Но суд отказал истцам в переоценке.

Исполнительный лист по данному делу находился в производстве в течение двух лет в связи с отсутствием денежных средств в казне. Выселение совершено после перевода денег на счета собственников изымаемой недвижимости.

По словам приставов, для дороги путь сейчас свободен. По сообщению пресс-службы мэрии Кургана, проект стратегического путепровода. За строительство дороги по улице Бурова-Петрова власти столицы Зауралья намеревались взяться в 2017 году.