В Гондурасе законодательно запретили браки с подростками

Тегусигальпа, , 15:24 — REGNUM Парламент Гондураса 13 июля в ходе специальной встречи в городе Грасьяс на западе страны опубликовал указ, запрещающий браки с детьми и подростками, сообщает канал TeleSur.

Указ, который был утвержден в ходе третьей и заключительной дискуссии, отменил третий пункт статьи 16 Семейного кодекса страны, которая до настоящего времени допускала браки с подростками в возрасте старше 16 лет с разрешения их родителей.

Депутат Фатима Мена от оппозиционной Антикоррупционной партии и Комиссия по делам детей, подростков и семьи, которые были ответственными за эту инициативу, поблагодарили парламентариев, за то, что, по их мнению, они «делают историю».

«Сегодня вы проголосовали за тех, кто не голосует, за тех, у кого нет политической партии, за тех, у кого нет голоса, за девочек Гондураса», — заявила депутат.

На заседании Национального конгресса, состоящего из 128 депутатов от семи партий, также присутствовала директор НКО Plan Internacional Honduras Белинда Портильо, которая поблагодарила законодательный орган за утверждение постановления, которое поможет защитить подростков.

Напомним, согласно данным Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, в Гондурасе одна из четырех девочек от 14 до 19 лет была беременна, по крайней мере, один раз, в то время как семь из десяти девочек являются жертвами насилия в семье.